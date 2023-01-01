Площадка SmallRig L-Bracket 3086 для Fujifilm X-S10
Код товара : УТ-00048288
Артикул : 70100149335
3 890 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.283
Описание
L-образная площадка для камеры Fujifilm X-S10. Пластины формата Arca Swiss позволяет устанавливать камеру на совместимые штативные головки как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Доступ к батарейному отсеку и всем интерфейсам остается открытым. Несколько штативных гнезд формата 1/4"-20 позволяют установить дополнительные аксессуары с помощью опциональных держателей.
- Размеры: 137 х 60 х 86 мм
- Вес нетто: 140 г
- Материалы: алюминиевый сплав