L-образная площадка для камеры Fujifilm X-S10. Пластины формата Arca Swiss позволяет устанавливать камеру на совместимые штативные головки как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Доступ к батарейному отсеку и всем интерфейсам остается открытым. Несколько штативных гнезд формата 1/4"-20 позволяют установить дополнительные аксессуары с помощью опциональных держателей.