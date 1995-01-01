Клетка SmallRig 3084С для GoPro Hero 9 / 10 / 11 / 12
Код товара : УТ-00072940
Артикул : 3084C
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Прочная алюминиевая клетка для экшн-камер GoPro HERO 9, 10, 11, 12 обеспечивает дополнительную противоударную защиту, а также возможность для крепления дополнительных аксессуаров. Основным отличием от предыдущей модели (3084B) является дизайн верхнего башмака для аксессуаров: в нем сделано отверстие для корректной работы GPS датчика камеры (при его наличии). У новой версии также не требуется снимать боковую дверцу камеры. Клетка совместима с микрофонными адаптерами и насадкой на объектив MAX Lens Mod. Сверху и справа расположены два башмака для аксессуаров, по периметру клетки предусмотрено несколько гнезд 1/4"-20 – это позволяет установить такие аксессуары как внешние микрофоны, лампы подсветки и так далее. Боковая панель откидывается в сторону для быстрой замены батарей.
Внимание:
- При использовании с GoPro HERO 12 клетка может оставлять незначительные царапины на корпусе камеры
- В комплекте идут 2 резиновые прокладки для использования с GoPro HERO 9 и 10. Их нужно установить вместо тех, что ставятся на заводе, чтобы камера не болталась внутри корпуса
- Не используйте клетку в соленой воде, у нее нет защиты от коррозии
- При использовании модуля GoPro MAX Lens Mod сначала установите камеру в клетку, потом поставьте модуль
В комплекте: клетка, шестигранный ключ, 2 сменных резиновых прокладки
- Размеры: 83.4 х 64.8 х 33.5 мм
- Размеры упаковки: 120 х 100 х 40 мм
- Вес: 90 г +/- 5 г
- Вес с упаковкой: 126 г +/- 5 г
- Материалы: алюминиевый сплав