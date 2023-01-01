Прочная алюминиевая клетка для экшн-камер GoPro HERO 9, 10, 11 обеспечивает дополнительную противоударную защиту, а также возможность для крепления множества дополнительных аксессуаров. Клетка совместима с микрофонными адаптерами и насадкой на объектив MAX Lens Mod. Сверху и справа расположены два башмака для аксессуаров, также по периметру клетки предусмотрено несколько гнезд 1/4"-20 – это позволяет установить такие аксессуары как внешние микрофоны, лампы подсветки и так далее. Боковая панель откидывается в сторону для быстрой замены батарей.