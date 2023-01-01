Клетка SmallRig 3084B для GoPro HERO 9 / 10 / 11
Код товара : УТ-00062242
Артикул : 3084B
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Клетки для камер
Тип товара
Клетки
Описание
Прочная алюминиевая клетка для экшн-камер GoPro HERO 9, 10, 11 обеспечивает дополнительную противоударную защиту, а также возможность для крепления множества дополнительных аксессуаров. Клетка совместима с микрофонными адаптерами и насадкой на объектив MAX Lens Mod. Сверху и справа расположены два башмака для аксессуаров, также по периметру клетки предусмотрено несколько гнезд 1/4"-20 – это позволяет установить такие аксессуары как внешние микрофоны, лампы подсветки и так далее. Боковая панель откидывается в сторону для быстрой замены батарей.
Внимание:
- Снимите оригинальную боковую панель GoPro перед установкой камеры в клетку
- Вы можете оставить оригинальную панель GoPro, но тогда нужно снять панель SmallRig
- Не используйте клетку в соленой воде, у нее нет защиты от коррозии
- При использовании модуля GoPro MAX Lens Mod сначала установите камеру в клетку, потом поставьте модуль
В комплекте: клетка, шестигранный ключ
- Размеры: 82.4 х 64.8 х 34.7 мм
- Размеры упаковки: 120 х 100 х 40 мм
- Вес: 98 г +/- 5 г
- Вес с упаковкой: 148 г +/- 5 г
- Материалы: алюминиевый сплав