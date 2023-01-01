Клетка SmallRig 3083B для GoPro HERO 9 / 10 / 11
Код товара : УТ-00059933
Артикул : 3083B
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Клетка SmallRig 3083B подходит для экшен-камер GoPro HERO 9, HERO 10, HERO 11. Особенностью конструкции является крепление для фирменного микрофонного адаптера GoPro 3.5mm Mic Adapter (AAMIC-001), который позволяет подключать к камере внешние микрофоны. Для этого в комплекте также идет сменная боковая дверца камеры с прорезью для USB кабеля. Клетка также совместима с насадкой Max Lens Mod. Два холодных башмака позволяют установить на клетку такие аксессуары как внешний микрофон или светодиодную лампу. Клетка устанавливается в те же крепления, что и сама камера.
- Размеры: 97.3 x 79.8 x 34.3 мм
- Размеры с упаковкой: 120 x 100 x 40 мм
- Вес нетто: 36 г
- Вес брутто: 86 г
- Материалы: поликарбонат, АБС пластик