Клетка SmallRig 3046 для RED Komodo
Код товара : УТ-00051363
Артикул : 3046
9 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Клетки для камер
Вес (брутто), г
Тип товара
Клетки
Описание
Клетка SmallRig 3046 для камеры RED Komodo, выполнена из алюминий-магниевого сплава, что позволило снизить вес на 40%. Множество резьбовых гнезд 1/4"-20, 3/8"-16 и Arri 3/8”, а также планки НАТО (сверху, слева и справа) и розеточное крепление для боковой ручки позволяют установить всё разнообразие дополнительных аксессуаров, в том числе: верхние и боковые ручки, мониторы, рекордеры, микрофоны, лампы постоянного света, фиксаторы для кабелей и 15-мм направляющие. Вес клетки составляет всего 186 г.
Совместимость: RED Komodo
В коплект входит:
- Клетка
- 2 винта для крепления к камере
Характеристики:
- Размеры: 115.6 х 114 х 95.4 мм
- Вес нетто: 186 г
- Вес с упаковкой: 596 г
- Материалы: алюминий-магниевый сплав