Клетка SmallRig 3046 для камеры RED Komodo, выполнена из алюминий-магниевого сплава, что позволило снизить вес на 40%. Множество резьбовых гнезд 1/4"-20, 3/8"-16 и Arri 3/8”, а также планки НАТО (сверху, слева и справа) и розеточное крепление для боковой ручки позволяют установить всё разнообразие дополнительных аксессуаров, в том числе: верхние и боковые ручки, мониторы, рекордеры, микрофоны, лампы постоянного света, фиксаторы для кабелей и 15-мм направляющие. Вес клетки составляет всего 186 г.