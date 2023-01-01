Кабель SmallRig 4K HDMI 2.0 Ultra Slim D-A, 55 см (3043)
Код товара : УТ-00050382
Артикул : 3043
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.049
Описание
Кабель SmallRig 4K HDMI тоньше обычного, что обеспечивает ему повышенную гибкость. Корпуса штекеров также уменьшены, чтобы не создавать помех подключению других кабелей в соседние разъемы камеры. HDMI 2.0: кабель поддерживает передачу 4К видео с разрешением до 60 кадров/с. Все это делает данный кабель отличным выбором для подключения к камере внешнего монитора. Длина кабеля составляет 55 см, в комплекте идет застежка для фиксации.
Совместимость: камеры с HDMI type D (Micro) разъемом.
Sony A7 II, A7 III, A7R III, A7R IV, A6500, FUJIFILM X-T3, X-T4, SIGMA fp и так далее.
Материал оплетки: ПВХ
Размеры: 55 х 18.9 х 9.5 мм
Вес: 16 г