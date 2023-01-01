Кабель SmallRig 3042, Ultra Slim 4K HDMI Cable (D to A), 35 см
Код товара : УТ-00058079
Артикул : 3042
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.032
Описание
SmallRig 3042 — это высококачественный HDMI-кабель, специально разработанный для использования с навесным оборудованием. Он совместим с цифровыми камерами, внешними мониторами, видеосендерами и другими устройствами с разъемами Micro HDMI.
Кабель соответствует стандарту HDMI 2.0, и поддерживает разрешение до 4K при 60 Гц. А благодаря ультратонкому дизайну, он значительно тоньше и мягче, чем обычные кабели HDMI. Низкопрофильные разъемы кабеля не перекрывают доступ к соседним портам камеры. Входящая в комплект стяжка позволяет аккуратно закрепить кабель на оборудовании.
Основные особенности:
- Высококачественный HDMI кабель с разъемами HDMI - Micro HDMI.
- Поддержка стандарта HDMI 2.0, разрешение до 4K при 60 Гц.
- Оплетка мягче и тоньше чем у обычного кабеля HDMI. Диаметр всего 3,6 мм.
- Длина кабеля 35 см, идеально подходит для установки оборудования на камере.
- В комплект входит стяжка для кабеля.
Совместимое оборудование: Sony A7RIV, A9II, A7III, A6600, Canon R5/R6, FUJIFILM X-T3, FUJIFILM X-T4, SIGMA fp и др