Удлиненная площадка SmallRig 3031B позволяет устанавливать на стабилизаторы DJI Ronin профессиональные видеокамеры, такие как Canon C100 / C200 / C300, RED, Komodo и так далее. По сравнению со стандартной площадкой ее длина увеличена на 40 мм, а снизу добавлена резьба 1/4" для крепления груза-противовеса (3125, AAW2284 или AAW2285), что позволяет уравновесить тяжелые объективы. Спереди можно установить поддержку для объектива арт. 2850 или держатель для 15-мм направляющей арт. 2851.