Удлиненная площадка SmallRig 3031B для DJI Ronin-S, RS 2, RS 3, RS 3 Pro
Код товара : УТ-00054356
Артикул : 3031B
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.325
Описание
Удлиненная площадка SmallRig 3031 позволяет устанавливать на стабилизаторы DJI Ronin профессиональные видеокамеры, такие как Canon C100 / C200 / C300, RED, Komodo и так далее. По сравнению со стандартной площадкой ее длина увеличена на 40 мм, а снизу добавлена резьба 1/4" для крепления груза-противовеса (3125, AAW2284 или AAW2285), что позволяет уравновесить тяжелые объективы. Спереди можно установить поддержку для объектива арт. 2850 или держатель для 15-мм направляющей арт. 2851.
Материалы: алюминиевый сплав
- Размеры: 168 х 49.5 х 12 мм
- Вес: 125 г
Совместимые стабилизаторы:
- DJI Ronin-S
- DJI RS 2
- DJI RS 3
- DJI RS 3 Pro