Адаптер SmallRig 3025 NATO для DJI RS 2 / RS 3 / RS 3 Pro / RSC 2
Код товара : УТ-00048052
Артикул : 3025
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Клетки для камер
Вес (брутто), г
Тип товара
Адаптеры
Описание
Адаптер SmallRig 3025 создан для установки аксессуаров на маленькие боковые планки НАТО, расположенные по бокам стабилизаторов DJI RS 2, RS 3, RS 3 Pro, RS 3 Mini, RSC 2. На другой стороне адаптера расположен «холодный башмак» и резьбовые отверстия 1/4" + 3/8" (с отверстиями для дополнительных шпилек). Адаптер снабжен ограничителем и пружинной шпилькой, предотвращающей самопроизвольное соскальзывание с планки, фиксируется винтовым зажимом: система крепления интуитивно понятная и надежная. Матовая черная поверхность идеально сочетается с корпусом стабилизатора.
- Размеры: 38 х 33.5 х 25 мм
- Вес: 45 г
- Материал: алюминиевый сплав.
Совместимость:
- DJI RS 2
- DJI RS 3
- DJI RS 3 Pro
- DJI RS 3 Mini
- DJI RSC 2