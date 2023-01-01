Адаптер SmallRig 3025 создан для установки аксессуаров на маленькие боковые планки НАТО, расположенные по бокам стабилизаторов DJI RS 2, RS 3, RS 3 Pro, RS 3 Mini, RSC 2. На другой стороне адаптера расположен «холодный башмак» и резьбовые отверстия 1/4" + 3/8" (с отверстиями для дополнительных шпилек). Адаптер снабжен ограничителем и пружинной шпилькой, предотвращающей самопроизвольное соскальзывание с планки, фиксируется винтовым зажимом: система крепления интуитивно понятная и надежная. Матовая черная поверхность идеально сочетается с корпусом стабилизатора.