Кабель SmallRig 3019 Ultra Slim 4K HDMI Adapter Cable (A to A)
Код товара : УТ-00057743
Артикул : 3019
1 090 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Клетки для камер
Тип товара
Адаптеры
Описание
Кабель-адаптер с креплением на 2 винта 1/4" поддерживает HDMI 2.0 (А-А) и передачу сигнала в формате вплоть до 4К 60р. Используется прежде всего для защиты HDMI гнезда камеры: известно, что резкий рывок за кабель в процессе съемки может привести к разрушению этого разъема и дорогостоящему ремонту, вплоть до полной замены материнской платы.