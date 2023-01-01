Кабель-адаптер с креплением на 2 винта 1/4" поддерживает HDMI 2.0 (А-А) и передачу сигнала в формате вплоть до 4К 60р. Используется прежде всего для защиты HDMI гнезда камеры: известно, что резкий рывок за кабель в процессе съемки может привести к разрушению этого разъема и дорогостоящему ремонту, вплоть до полной замены материнской платы.