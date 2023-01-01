Фиксатор HDMI кабеля SmallRig 3000 для Sony A7S III
Код товара : УТ-00046634
Артикул : 3000
2 490 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Клетки для камер
Вес (брутто), г
Тип товара
Для кабелей
Описание
Фиксатор HDMI кабеля SmallRig 3000 создан специально для клетки SmallRig 2999, для камеры Sony A7S III. Низкопрофильный фиксатор устанавливается в гнездо 1/4"-20, от вращения его защищают 2 боковые шпильки. Головка болта рассчитана на затягивание пальцами, без инструмента, но ее можно дополнительно затянуть с помощью шестигранного ключа (в комплекте).
- Размеры: 38 х 31 х 29.5 мм
- Вес: 34 г
- Материалы: алюминиевый сплав