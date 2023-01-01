Фиксатор HDMI кабеля SmallRig 3000 создан специально для клетки SmallRig 2999, для камеры Sony A7S III. Низкопрофильный фиксатор устанавливается в гнездо 1/4"-20, от вращения его защищают 2 боковые шпильки. Головка болта рассчитана на затягивание пальцами, без инструмента, но ее можно дополнительно затянуть с помощью шестигранного ключа (в комплекте).