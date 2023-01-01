Крепление аккумулятора SmallRig 2988 V-Mount
Код товара : УТ-00048502
Артикул : 2988
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Клетки для камер
Вес (брутто), г
Тип товара
Питание
Описание
Специальная батарейная пластина с креплением для аккумуляторов V Mount. Дополнительно устройство оснащено механизмом быстрой фиксации аккумуляторной батареи с соответствующим креплением. Специальная пластина имеет резьбовые отверстия М3, М4 и 1/4'', а также крепление ARRI. SmallRig 2988 изготовлено из прочного алюминиевого сплава. Наличие двух стопорных элементов гарантирует надежную фиксацию аккумуляторной батареи. В комплектацию входят три шестигранных ключа для быстрой установки дополнительных аксессуаров.
Комплектация:
площадка
шестигранный ключ (3шт)
винт 1/4" (2шт)
винт M4 (4шт)
винт M3 (4шт)