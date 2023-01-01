Описание

Специальная батарейная пластина с креплением для аккумуляторов V Mount. Дополнительно устройство оснащено механизмом быстрой фиксации аккумуляторной батареи с соответствующим креплением. Специальная пластина имеет резьбовые отверстия М3, М4 и 1/4'', а также крепление ARRI. SmallRig 2988 изготовлено из прочного алюминиевого сплава. Наличие двух стопорных элементов гарантирует надежную фиксацию аккумуляторной батареи. В комплектацию входят три шестигранных ключа для быстрой установки дополнительных аксессуаров.

Комплектация:

площадка

шестигранный ключ (3шт)

винт 1/4" (2шт)

винт M4 (4шт)

винт M3 (4шт)