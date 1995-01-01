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Крепление аккумулятора SmallRig 2987 Mini V-Mount

0 0 отзывов Код товара : УТ-00048501 Артикул : 2987

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Все характеристики Крепление SmallRig 1846B позволяет установить аккумуляторы стандарта V-Mount (также известно как V-Lock) на вашу камеру, клетку или стабилизатор (с помощью дополнительных креплений). Множество резьбовых отверстий стандартов 1/4"-20, М3 и М4 позволяют подобрать подходящий для вашего случая вариант крепления. Задать вопрос 2 790 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Характеристики Клетки для камер Вес (брутто), г 0.090

Описание Крепление SmallRig 1846B позволяет установить аккумуляторы стандарта V-Mount (также известно как V-Lock) на вашу камеру, клетку или стабилизатор (с помощью дополнительных креплений). Множество резьбовых отверстий стандартов 1/4"-20, М3 и М4 позволяют подобрать подходящий для вашего случая вариант крепления. Размеры крепления: 72 x 59,8 x 19,6 мм, вес: 63 г ± 5 . Материалы: алюминиевый сплав. Материалы: алюминиевый сплав.

Размеры: 95 х 90 х 8.6 мм

Вес: 152 г

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