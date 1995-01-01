Крепление аккумулятора SmallRig 2987 Mini V-Mount
Код товара : УТ-00048501
Артикул : 2987
2 790 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Клетки для камер
Вес (брутто), г
0.090
Описание
Крепление SmallRig 1846B позволяет установить аккумуляторы стандарта V-Mount (также известно как V-Lock) на вашу камеру, клетку или стабилизатор (с помощью дополнительных креплений). Множество резьбовых отверстий стандартов 1/4"-20, М3 и М4 позволяют подобрать подходящий для вашего случая вариант крепления. Размеры крепления: 72 x 59,8 x 19,6 мм, вес: 63 г ± 5 . Материалы: алюминиевый сплав.
Материалы: алюминиевый сплав.
Размеры: 95 х 90 х 8.6 мм
Вес: 152 г
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.