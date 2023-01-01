Угловая площадка для камеры Panasonic Lumix S5 позволяет напрямую ставить камеру в штативы и другие держатели системы Arca Swiss (как вертикально, так и горизонтально). Несколько резьбовых гнезд 1/4" и 3/8" позволяют установить на камеру дополнительный аксессуар без использования клетки: например, микрофон, осветитель или зажим для кабеля. Площадка не блокирует кнопки, интерфейсные порты, батарейный отсек открывается свободно. Боковую пластину можно выдвинуть в сторону на 25 мм, чтобы подключить кабели, когда камера установлена вертикально, а также сдвинуть вперед на несколько миллиметров, чтобы откинуть монитор камеры. Плоская отвертка закреплена с помощью магнита в углублении на нижней пластине.