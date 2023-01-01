Угловая площадка SmallRig 2984 для Panasonic Lumix S5
Код товара : УТ-00046702
Артикул : 2984*
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.219
Описание
Угловая площадка для камеры Panasonic Lumix S5 позволяет напрямую ставить камеру в штативы и другие держатели системы Arca Swiss (как вертикально, так и горизонтально). Несколько резьбовых гнезд 1/4" и 3/8" позволяют установить на камеру дополнительный аксессуар без использования клетки: например, микрофон, осветитель или зажим для кабеля. Площадка не блокирует кнопки, интерфейсные порты, батарейный отсек открывается свободно. Боковую пластину можно выдвинуть в сторону на 25 мм, чтобы подключить кабели, когда камера установлена вертикально, а также сдвинуть вперед на несколько миллиметров, чтобы откинуть монитор камеры. Плоская отвертка закреплена с помощью магнита в углублении на нижней пластине.
Дизайнер: Клара Освальд
Совместимость: Panasonic S5
В комплект входит:
- 1 угловая площадка
- 1 шестигранный ключ
Характеристики
- Размеры: 143.5 x 89.7 x 64.8 мм
- Размеры упаковки: 160 x 120 x 68 мм
- Вес нетто: 138 г ± 5 г
- Вес упаковки: 219 г ± 5 г
- Материалы: алюминиевый сплав, силикон