Фиксатор (зажим) для USB и HDMI кабелей для камер Canon EOS R5 и R6. Используется вместе с клеткой SmallRig 2982. Фиксатор предотвращает случайное отсоединение кабеля, а также защищает гнезда камеры от повреждения при случайном сильном рывке за кабель. Устанавливается с помощью 2 винтов М3, фиксатор кабеля затягивается пальцами и с помощью ключа-шестигранника, который идет в комплекте.