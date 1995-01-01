Фиксатор кабеля SmallRig 2981, HDMI и USB-C, для EOS R5 / R6
Код товара : УТ-00046633
Артикул : 2981B
2 490 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Клетки для камер
Вес (брутто), г
0.062
Описание
Фиксатор (зажим) для USB и HDMI кабелей для камер Canon EOS R5 и R6. Используется вместе с клеткой SmallRig 2982. Фиксатор предотвращает случайное отсоединение кабеля, а также защищает гнезда камеры от повреждения при случайном сильном рывке за кабель. Устанавливается с помощью 2 винтов М3, фиксатор кабеля затягивается пальцами и с помощью ключа-шестигранника, который идет в комплекте.
- Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь
- Размеры: 64 х 28 х 25 мм
- Вес: 40 г
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