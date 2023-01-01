Адаптер SmallRig 2960 разработан специально для камер Blackmagic Pocket Cinema Camera (BMPCC) 4K и 6К. Он защищает USB и HDMI гнезда камеры, не мешая в то же время пользоваться другими интерфейсами. Адаптер фиксируется на клетке с помощью 2 винтов 1/4"-20. Совместим с клетками и L-образными пластинами SmallRig 2203, 2203B, CVB2254, CVB2255, CVB2255B, LVB2635, 2765, 2766.