Адаптер кабеля HDMI / USB-С SmallRig 2960 для клеток Blackmagic BMPCC 4K / 6K
Код товара : УТ-00050982
Артикул : 2960
2 590 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Клетки для камер
Вес (брутто), г
Тип товара
Другое
Описание
Адаптер SmallRig 2960 разработан специально для камер Blackmagic Pocket Cinema Camera (BMPCC) 4K и 6К. Он защищает USB и HDMI гнезда камеры, не мешая в то же время пользоваться другими интерфейсами. Адаптер фиксируется на клетке с помощью 2 винтов 1/4"-20. Совместим с клетками и L-образными пластинами SmallRig 2203, 2203B, CVB2254, CVB2255, CVB2255B, LVB2635, 2765, 2766.
Спецификация разъемов:
- HDMI тип А 2.0
- USB тип С 3.1 Gen 1
- Размеры: 128 х 22.2 х 21 мм
- Вес: 33 г
- Комплектация: адаптер, шестигранный ключ