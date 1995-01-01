Легкая клетка для камеры Sony A6600, выточена из одного блока алюминиевого сплава для максимальной прочности. Дополнительный выступ улучшает захват камеры, а иножество резьбовых гнезд 1/4"-20, расположенных по всему периметру клетки, позволяют установить разные дополнительные аксессуары, такие как приемник для радиомикрофона, лампу подсветки, универсальный внешний аккумулятор, верхнюю или боковые ручки. Предусмотрены проушины для ремня, в том числе кистевого. Клетка предоставляет свободный доступ к батарее, карте памяти, всем интерфейсам и органам управления, позволяет откидывать и наклонять экран. Вес клетки составляет всего 104 г.