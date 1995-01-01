Клетка SmallRig 2938 для Sony ZV-1
Код товара : УТ-00046705
Артикул : 2938
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Клетки для камер
Вес (брутто), г
0.151
Описание
Легкая клетка для камеры Sony A6600, выточена из одного блока алюминиевого сплава для максимальной прочности. Дополнительный выступ улучшает захват камеры, а иножество резьбовых гнезд 1/4"-20, расположенных по всему периметру клетки, позволяют установить разные дополнительные аксессуары, такие как приемник для радиомикрофона, лампу подсветки, универсальный внешний аккумулятор, верхнюю или боковые ручки. Предусмотрены проушины для ремня, в том числе кистевого. Клетка предоставляет свободный доступ к батарее, карте памяти, всем интерфейсам и органам управления, позволяет откидывать и наклонять экран.
Характеристики:
- Размеры: 119 x 38 x 74.5 мм
- Вес: 104 г
- Материалы: алюминиевый сплав