Фиксатор кабеля HDMI / USB-С SmallRig 2927 для Nikon Z5 / Z6 / Z7 (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00073357
Артикул : б/у-Ф1 КС 2024-02-13/03
Причина уценки:
Минимальные следы эксплуатации.
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Гарантия магазина 14 дней
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Описание
Код товара: 138357
Фиксатор кабеля SmallRig HDMI and USB Type-C Cable Clamp for Nikon Z5/Z6/Z7 Camera
Основные особенности:
1. Совместим с клетками SmallRig для камер Nikon Z5 / Z6 / Z7.
2. Защищает кабели HDMI и USB Type-C.
3. Крепится к клетке SmallRig 2972/2926/2243B с помощью двух винтов 1/4 ".
4. Кабели фиксируются с помощью винтов с накаткой.
Фиксатор SmallRig 2927 предназначен для предотвращения случайного выдергивания из камеры кабеля HDMI и USB Type-C при использовании навесного оборудования, например монитора. Он крепиться к клетке двумя винтами 1/4 ", а кабели фиксируются с помощью винтов с накаткой.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: Держатель кабеля.
Гарантия 14 дней.