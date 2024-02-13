Описание

Код товара: 138357

Фиксатор кабеля SmallRig HDMI and USB Type-C Cable Clamp for Nikon Z5/Z6/Z7 Camera

Основные особенности:

1. Совместим с клетками SmallRig для камер Nikon Z5 / Z6 / Z7.

2. Защищает кабели HDMI и USB Type-C.

3. Крепится к клетке SmallRig 2972/2926/2243B с помощью двух винтов 1/4 ".

4. Кабели фиксируются с помощью винтов с накаткой.

Фиксатор SmallRig 2927 предназначен для предотвращения случайного выдергивания из камеры кабеля HDMI и USB Type-C при использовании навесного оборудования, например монитора. Он крепиться к клетке двумя винтами 1/4 ", а кабели фиксируются с помощью винтов с накаткой.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

Комплектация: Держатель кабеля.

Гарантия 14 дней.