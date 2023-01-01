Описание

Прочная клетка из одного цельного куска алюминия для камер Nikon Z5, Z6, Z6 II, Z7 и Z7 II. Множество резьбовых гнезд 1/4"-20, 3/8"-16 и Arri 3/8”, холодный башмак и планка НАТО, крепление Arca Swiss позволяют монтировать большое разнообразие дополнительных аксессуаров, в том числе: верхние и боковые ручки, мониторы, рекордеры, микрофоны, вспышки и лампы постоянного света, фиксаторы для кабелей и так далее.

Клетка обеспечивает камере защиту от случайных ударов, одновременно предоставляя свободный доступ к батарее, карте памяти, всем интерфейсам и органам управления. Камера фиксируется в двух точках клетки: снизу, через штативное гнездо, и слева, через проушину для ремня. В комплекте с клеткой идет универсальный инструмент (плоская отвертка и шестигранный ключ), он крепится с помощью магнита в углублении на дне клетки.

Характеристики: