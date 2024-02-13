Клетка SmallRig 2926 для Nikon Z5/Z6/Z7/Z6II/Z7II (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00073356
Артикул : б/у-Ф1 КС 2024-02-13/02
Причина уценки:
Минимальные следы эксплуатации.
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Гарантия магазина 14 дней
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Описание
Код товара: 138356
Клетка для камеры SmallRig для Nikon Z5/Z6/Z7/Z6II/Z7II 2926
Ключевые особенности:
1. Облегающая полная клетка для камеры Nikon Z5/Z6/Z7/Z6II/Z7II.
2. Несколько дополнительных резьбовых соединений 1/4"-20 и ARRI 3/8"-16.
3. Интегрированный холодный башмак и направляющая НАТО.
4. Блокирует камеру с помощью винтов 1/4 "-20 и M2,5 для предотвращения скручивания.
5. Встроенная плоская отвертка с шестигранным ключом закрепленная в нижней части клетки.
Клетка для камеры SmallRig для Nikon Z5/Z6/Z7/Z6II/Z7II 2926 — это полноразмерная клетка, предназначенная для защиты и крепления аксессуаров. Клетка крепится к камере с помощью винта 1/4”-20 снизу и винта m2,5 с левой стороны для дополнительной защиты от скручивания. Имеет несколько резьбовых соединений 1/4”-20 и ARRI 3/8”-16 для аксессуаров, таких как верхняя рукоятка 2165 и крепление для монитора 2903. Клетка интегрируется с холодным башмаком сверху для микрофона и света и поставляется с направляющей NATO. С левой стороны для ручки NATO 2187. Клетка также совместима с опорой адаптера объектива FTZ 2244, которая приобретается отдельно. Плоская отвертка с шестигранным ключом входит в комплект для фиксации винта камеры. Кроме того, на каждой стороне клетки есть прорезь для ремня для переноски. Специальный кабельный зажим HDMI и USB 2927 продается отдельно для защиты портов кабеля HDMI и USB.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: клетка
Гарантия 14 дней.
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Товар можно приобрести в профессиональном фотоцентре «FOTO-ONE»,
по адресу: ул. Большая Монетная, д. 16,
от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут.
Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.