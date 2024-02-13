Описание

Код товара: 138356

Клетка для камеры SmallRig для Nikon Z5/Z6/Z7/Z6II/Z7II 2926

Ключевые особенности:

1. Облегающая полная клетка для камеры Nikon Z5/Z6/Z7/Z6II/Z7II.

2. Несколько дополнительных резьбовых соединений 1/4"-20 и ARRI 3/8"-16.

3. Интегрированный холодный башмак и направляющая НАТО.

4. Блокирует камеру с помощью винтов 1/4 "-20 и M2,5 для предотвращения скручивания.

5. Встроенная плоская отвертка с шестигранным ключом закрепленная в нижней части клетки.

Клетка для камеры SmallRig для Nikon Z5/Z6/Z7/Z6II/Z7II 2926 — это полноразмерная клетка, предназначенная для защиты и крепления аксессуаров. Клетка крепится к камере с помощью винта 1/4”-20 снизу и винта m2,5 с левой стороны для дополнительной защиты от скручивания. Имеет несколько резьбовых соединений 1/4”-20 и ARRI 3/8”-16 для аксессуаров, таких как верхняя рукоятка 2165 и крепление для монитора 2903. Клетка интегрируется с холодным башмаком сверху для микрофона и света и поставляется с направляющей NATO. С левой стороны для ручки NATO 2187. Клетка также совместима с опорой адаптера объектива FTZ 2244, которая приобретается отдельно. Плоская отвертка с шестигранным ключом входит в комплект для фиксации винта камеры. Кроме того, на каждой стороне клетки есть прорезь для ремня для переноски. Специальный кабельный зажим HDMI и USB 2927 продается отдельно для защиты портов кабеля HDMI и USB.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

Комплектация: клетка

Гарантия 14 дней.

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Товар можно приобрести в профессиональном фотоцентре «FOTO-ONE»,

по адресу: ул. Большая Монетная, д. 16,

от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут.

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.