Адаптер питания SmallRig 2921, вместо Sony NP-FW50, штекер DC5521
Код товара : УТ-00044219
Артикул : 2921
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Клетки для камер
Вес (брутто), г
Тип товара
Питание
Описание
Адаптер SmallRig DC5521 устанавливается вместо штатной батареи NP-FW50 в совместимые камеры Sony. С другого конца находится штекер DC 5.5 х 2.1 мм, который подключается в гнездо питания с постоянным током 7.4 или 8 Вольт. В качестве источника может использоваться батарейная площадка EB2504 с аккумулятором Sony NP-F, чья емкость в несколько раз превышает емкость NP-FW50. Общая длина составляет 60 см.
Размеры: 600 х 32 х 18.5 мм
Вес: 29 г
Материалы: АБС пластик.