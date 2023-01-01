Адаптер SmallRig DC5521 устанавливается вместо штатной батареи NP-FW50 в совместимые камеры Sony. С другого конца находится штекер DC 5.5 х 2.1 мм, который подключается в гнездо питания с постоянным током 7.4 или 8 Вольт. В качестве источника может использоваться батарейная площадка EB2504 с аккумулятором Sony NP-F, чья емкость в несколько раз превышает емкость NP-FW50. Общая длина составляет 60 см.