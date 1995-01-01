Кабель питания SmallRig 2920, DC5525 / LEMO 2-Pin, 40 см (для BMPCC 4K / 6K) (уцененный)
Код товара : УТ-00075262
Артикул : 2920 (у)
Причина уценки:
Вскрытая упаковка
11%
2 590 ₽
2 299 ₽
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Кабель SmallRig 2920 позволяет обеспечить постоянное питание камер Blackmagic Cinema Pocket Camera 4K / 6K от батарей высокой емкости типа Sony NP-F. Для работы необходима батарейная площадка SmallRig 2504. Кабель следует подключить к разъему 12 Вольт.
- Штекеры DC 5.5/2.5 мм и LEMO 2-pin
- Длина кабеля 40 см
- Вес: 17 г
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