Кабель питания SmallRig 2920, DC5525 / LEMO 2-Pin, 40 см (для BMPCC 4K / 6K) (уцененный)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075262 Артикул : 2920 (у)

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Кабель SmallRig 2920 позволяет обеспечить постоянное питание камер Blackmagic Cinema Pocket Camera 4K / 6K от батарей высокой емкости типа Sony NP-F. Для работы необходима батарейная площадка SmallRig 2504. Кабель следует подключить к разъему 12 Вольт. Задать вопрос Причина уценки: Вскрытая упаковка 11% 2 590 ₽ 2 299 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Кабель SmallRig 2920 позволяет обеспечить постоянное питание камер Blackmagic Cinema Pocket Camera 4K / 6K от батарей высокой емкости типа Sony NP-F. Для работы необходима батарейная площадка SmallRig 2504. Кабель следует подключить к разъему 12 Вольт. Штекеры DC 5.5/2.5 мм и LEMO 2-pin

Длина кабеля 40 см

Вес: 17 г

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