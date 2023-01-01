Клетка SmallRig 2917 для Sony A7R IV / A9 II
Код товара : УТ-00047927
Артикул : 2917
5 790 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.284
Описание
Прочная клетка из цельного куска алюминия для камеры Sony A7R IV. Множество резьбовых гнезд 1/4"-20, 3/8"-16 и Arri 3/8” и холодный башмак позволяют установить всё разнообразие дополнительных аксессуаров, в том числе: верхние и боковые ручки, мониторы, рекордеры, микрофоны, лампы постоянного света, фиксаторы для HDMI кабеля и направляющую для фоллоу-фокуса. Справа и слева предусмотрены крепления для ремня. Клетка обеспечивает свободный доступ к батарее, карте памяти, всем интерфейсам и большинству органов управления.
Совместимые камеры: Sony A7R IV & A9 II
Материалы: алюминиевый сплав
Размеры: 143.5 х 106 х 64.5 мм
Вес: 170 г