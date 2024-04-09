Описание

Код товара: 139769

Небольшая боковая ручка SmallRig 2916 предназначена для легких моделей камер. Ручка крепится с помощью 2 винтов 1/4"-20 и регулируется по высоте.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

Комплектация: ручка.

Гарантия 90 дней.

-----

Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу:

ул. Земляной Вал, д. 39/1

м. Чкаловская пешком 5 минут

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

-----

Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного

оборудования.

Наши преимущества:

- Гарантия от 90 дней на комиссионную технику

- Выгодный Trade-in

- Оплаты банковскими картами

- Возможность купить в кредит

- Обмен на новую и Б/У технику

- Бесплатная доставка по всей России

-----

Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, ссылка находится в разделе

«Контакты» (под номером телефона, нажмите на название магазина, затем перейдите в

раздел "Контакты").

-----

Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:

ул. Земляной Вал, д. 39/1 м. Чкаловская, пешком 3 минуты

ул. Красная Пресня, д. 32 м. Улица 1905 года, пешком 5 минут

Бумажный проезд, д. 14, стр. 2 м. Савеловская, пешком 5 минут