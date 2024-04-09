Ручка SmallRig 2916 боковая Mini Side Handle с креплением 1/4” (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00074769
Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-04-09/3
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
Снят с продажи
К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 139769
Небольшая боковая ручка SmallRig 2916 предназначена для легких моделей камер. Ручка крепится с помощью 2 винтов 1/4"-20 и регулируется по высоте.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: ручка.
Гарантия 90 дней.
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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,
по адресу:
ул. Земляной Вал, д. 39/1
м. Чкаловская пешком 5 минут
Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.
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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного
оборудования.
Наши преимущества:
- Гарантия от 90 дней на комиссионную технику
- Выгодный Trade-in
- Оплаты банковскими картами
- Возможность купить в кредит
- Обмен на новую и Б/У технику
- Бесплатная доставка по всей России
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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, ссылка находится в разделе
«Контакты» (под номером телефона, нажмите на название магазина, затем перейдите в
раздел "Контакты").
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Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:
ул. Земляной Вал, д. 39/1 м. Чкаловская, пешком 3 минуты
ул. Красная Пресня, д. 32 м. Улица 1905 года, пешком 5 минут
Бумажный проезд, д. 14, стр. 2 м. Савеловская, пешком 5 минут