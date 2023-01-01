Описание

Небольшая боковая ручка SmallRig 2916 предназначена для легких моделей камер. Ручка крепится с помощью 2 винтов 1/4"-20 и регулируется по высоте. Крепление реализовано таким способом, что его можно перекидывать на правую или на левую сторону. Сверху проделано 3 резьбовых отверстия под винт 1/4"-20, позволяющие установить какой-либо дополнительный аксессуар. Сверху и снизу ручки сделаны проушины для кистевого ремня. Силовой каркас ручки выполнен из алюминиевого сплава, накладки – из поликарбоната и АБС пластика. Максимальная несущая способность ручки составляет 3.5 кг.

SmallRig 2916 – хороший, недорогой вариант для начинающих видеографов.

Дизайнеры: Цзян Тао, Эбби Хуанг

Совместимость: любая клетка с двумя резьбовыми отверстиями 1/4”-20 с расстоянием 18 мм между ними.

В комплект входит:

ручка

шестигранный ключ

Характеристики