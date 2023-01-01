Ручка SmallRig 2916, боковая, 2 винта 1/4”-20
Код товара : УТ-00046726
Артикул : 2916
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Клетки для камер
Вес (брутто), г
0.195
Описание
Небольшая боковая ручка SmallRig 2916 предназначена для легких моделей камер. Ручка крепится с помощью 2 винтов 1/4"-20 и регулируется по высоте. Крепление реализовано таким способом, что его можно перекидывать на правую или на левую сторону. Сверху проделано 3 резьбовых отверстия под винт 1/4"-20, позволяющие установить какой-либо дополнительный аксессуар. Сверху и снизу ручки сделаны проушины для кистевого ремня. Силовой каркас ручки выполнен из алюминиевого сплава, накладки – из поликарбоната и АБС пластика. Максимальная несущая способность ручки составляет 3.5 кг.
SmallRig 2916 – хороший, недорогой вариант для начинающих видеографов.
Дизайнеры: Цзян Тао, Эбби Хуанг
Совместимость: любая клетка с двумя резьбовыми отверстиями 1/4”-20 с расстоянием 18 мм между ними.
В комплект входит:
- ручка
- шестигранный ключ
Характеристики
- Размеры продукта: 76 x 42 x 100 мм
- Размеры упаковки: 121 x 105 x 45 мм
- Вес нетто: 139 г ± 5 г
- Вес упаковки: 178 г ± 5 г
- Материалы: алюминиевый сплав, пластик (ПК + АБС)