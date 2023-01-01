Ручка SmallRig 2914, боковая, дерево, Arri 3/8"
Код товара : УТ-00061053
Артикул : 2914
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Клетки для камер
Вес (брутто), г
Тип товара
Ручки
Описание
Компактная боковая ручка SmallRig 2914 предназначена для небольших беззеркальных и цифровых камер. Она обеспечивает комфортную и устойчивую съемку с рук. Ручка крепиться к клетке с помощью винта ARRI 3/8", и может быть использована для установки дополнительного оборудования с разъемом «холодный башмак», например, светодиодного осветителя или микрофона.
Для предотвращения случайного падения камеры к ручке может быть прикреплен кистевой ремень, например SmallRig 2456. Положение ручки легко регулируется по высоте, и ее можно быстро переставить, с одной стороны клетки на другую. Ручка совместима с клетками SmallRig 2168B, 2243 и аналогичными моделями.
- Эргономичный дизайн, удобный хват
- Регулировка по высоте клетки. Быстрая перестановка с левой на правую сторону.
- Возможность крепления дополнительного оборудования с помощью разъема «холодный башмак».
- Легкая и компактная конструкция.