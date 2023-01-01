Описание

Компактная боковая ручка SmallRig 2914 предназначена для небольших беззеркальных и цифровых камер. Она обеспечивает комфортную и устойчивую съемку с рук. Ручка крепиться к клетке с помощью винта ARRI 3/8", и может быть использована для установки дополнительного оборудования с разъемом «холодный башмак», например, светодиодного осветителя или микрофона.

Для предотвращения случайного падения камеры к ручке может быть прикреплен кистевой ремень, например SmallRig 2456. Положение ручки легко регулируется по высоте, и ее можно быстро переставить, с одной стороны клетки на другую. Ручка совместима с клетками SmallRig 2168B, 2243 и аналогичными моделями.