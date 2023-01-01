Описание

Регулируемый компонент крепления для фиксации мотора фокусировки на площадку SmallRig 3031. Комплектующий элемент имеет отверстие для установки 15-миллиметровых направляющих. Крепление регулируется как по горизонтали, так и по вертикали. Крепежный аксессуар изготовлен из алюминия и нержавеющей стали. Характеризуется прочностью и надежностью. Зажимы фиксируются на пластине при помощи специального винта.



Комплектация:

крепление

втулка для стержня 15-12 мм

Совместимые стабилизаторы: