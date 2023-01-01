Держатель привода фокусировки SmallRig 2851 для DJI RS 2 / RS 3 / RS 3 Pro
Код товара : УТ-00048500
Артикул : 2851
2 490 ₽
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Клетки для камер
Вес (брутто), г
0.065
Описание
Регулируемый компонент крепления для фиксации мотора фокусировки на площадку SmallRig 3031. Комплектующий элемент имеет отверстие для установки 15-миллиметровых направляющих. Крепление регулируется как по горизонтали, так и по вертикали. Крепежный аксессуар изготовлен из алюминия и нержавеющей стали. Характеризуется прочностью и надежностью. Зажимы фиксируются на пластине при помощи специального винта.
Комплектация:
- крепление
- втулка для стержня 15-12 мм
Совместимые стабилизаторы:
- DJI RS 2
- DJI RS 3
- DJI RS 3 Pro