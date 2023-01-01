Описание

Клетка SmallRig 2778 Pro Mobile Cage создана специально для профессиональной съемки фото и видео на iPhone 11 Pro Max. На клетке расположены 2 холодных башмака и множество штативных гнезд для крепления аксессуаров, а также для установки самой клетки на штатив, слайдер и так далее. Корпус выполнен из прочного алюминиевого сплава, внутри предусмотрены прокладки из EVA, которые частично поглощают удары и предотвращают появление царапин. Данная клетка позволяет использовать внешние объективы с двухлепестковым креплением (только на основной камере).

Телефон может использоваться как в горизонтальной, так и в вертикальной ориентации. Он надежно запирается внутри клетки, при этом сохраняется доступ к разъему Lightning.

От клетки 2777 отличается только установочным отверстием для крепления внешних объективов: здесь используется лепестковый байонет, в то время как у 2777 – резьба 17 мм.

Размеры: 173 х 92.6 х 12.9 мм

Вес: 105 г

Материал: алюминиевый сплав.