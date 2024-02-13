Описание

Код товара: 138358

Облегченная боковая ручка для смартфонных клеток Smallrig. Частично выполнена из алюминия, частично из АБС пластика, накладки из резины. Фиксируется на винт 1/4". Положение по высоте регулируется, соединительная часть перекидывается на любую из сторон, поэтому ручку можно прикрепить как справа, так и слева. Сверху предусмотрено 3 штативных гнезда 1/4"-20 для аксессуаров, также есть проушины для кистевого ремня.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

Комплектация: Рукоятка, 2 винта.

Гарантия 14 дней.

-----

Товар можно приобрести в профессиональном фотоцентре «FOTO-ONE»,

по адресу: ул. Большая Монетная, д. 16,

от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут.

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.