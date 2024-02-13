Ручка боковая SmallRig 2772 облегченная, для клеток Mobile Cage (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00073358
Артикул : б/у-Ф1 КС 2024-02-13/04
Причина уценки:
Минимальные следы эксплуатации.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 14 дней
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Описание
Код товара: 138358
Облегченная боковая ручка для смартфонных клеток Smallrig. Частично выполнена из алюминия, частично из АБС пластика, накладки из резины. Фиксируется на винт 1/4". Положение по высоте регулируется, соединительная часть перекидывается на любую из сторон, поэтому ручку можно прикрепить как справа, так и слева. Сверху предусмотрено 3 штативных гнезда 1/4"-20 для аксессуаров, также есть проушины для кистевого ремня.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: Рукоятка, 2 винта.
Гарантия 14 дней.
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Товар можно приобрести в профессиональном фотоцентре «FOTO-ONE»,
по адресу: ул. Большая Монетная, д. 16,
от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут.
Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.