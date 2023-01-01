Бленда с держателем светофильтров SmallRig Matte Box 2660
Код товара : УТ-00048493
Артикул : 2660
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Клетки для камер
Вес (брутто), г
0.138
Описание
Облегченная версия компендиума для зеркальных и беззеркальных камер. Конструкция предназначена для защиты от бликов при проведении съемки. Подходит для объективов с внешним диаметром до 114 мм, крепится при помощи переходных колец. Конструкция устанавливается на 15 мм направляющих, при помощи крепления SmallRig 2663.
SmallRig MATTE BOX 2660 изготовлен из прочного и легкого материала. Корпус из алюминиевого сплава, а шторка из углеродного волокна. Компендиум имеет антибликовое покрытие, что предотвращает появление в кадре отражения от сильных источников света.
Комплектация:
- компендиум
- верхняя шторка
- адаптер 67 мм
- адаптер 72 мм
- адаптер 77 мм
- адаптер 82 мм
- шестигранный ключ (2шт)