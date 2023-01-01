Описание

Облегченная версия компендиума для зеркальных и беззеркальных камер. Конструкция предназначена для защиты от бликов при проведении съемки. Подходит для объективов с внешним диаметром до 114 мм, крепится при помощи переходных колец. Конструкция устанавливается на 15 мм направляющих, при помощи крепления SmallRig 2663.

SmallRig MATTE BOX 2660 изготовлен из прочного и легкого материала. Корпус из алюминиевого сплава, а шторка из углеродного волокна. Компендиум имеет антибликовое покрытие, что предотвращает появление в кадре отражения от сильных источников света.



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