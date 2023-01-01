Поддержка адаптера SmallRig 2244 для Nikon FTZ, Nikon Z5, Z6, Z7
Код товара : УТ-00046698
Артикул : 2244
2 390 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.053
Описание
Поддержка для адаптера Nikon FTZ Mount Adapter, совместима с определенными клетками SmallRig для камер Nikon Z5, Z6, Z7, Z6 II и Z7 II. Устанавливается на переднюю панель клетки с помощью 2 винтов М4, адаптер фиксируется с помощью штативного винта (1/4"-20). Рядом сделано отверстие для еще одного винта 1/4"-20, предназначенное для крепления штативной площадки.
Совместимые клетки:
- SmallRig 2243
- SmallRig 2824
- SmallRig 2262
- SmallRig 2972
- SmallRig 2926
- + L-площадка SmallRig 2258
Комплектация:
- поддержка
- 2 винта М4
- 1 винт 1/4"-20
- шестигранный ключ
Характеристики:
- Размеры: 69 х 27 х 14 мм
- Вес: 40 г
- Материалы: алюминиевый сплав