Поддержка для адаптера Nikon FTZ Mount Adapter, совместима с определенными клетками SmallRig для камер Nikon Z5, Z6, Z7, Z6 II и Z7 II. Устанавливается на переднюю панель клетки с помощью 2 винтов М4, адаптер фиксируется с помощью штативного винта (1/4"-20). Рядом сделано отверстие для еще одного винта 1/4"-20, предназначенное для крепления штативной площадки.