Клетка SmallRig 2243 для Nikon Z6 / Nikon Z7 (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00075802
Артикул : б/у-КП32 К 2024-05-21/6
Причина уценки:
Без следов эксплуатации. <br><b>Внимание: несовместима с фотокамерами Nikon Z6II / Nikon Z7II</b>
Гарантия 90 дней
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Описание
Несколько резьбовых отверстий 1/4 ", 3/8",Arri 3/8 "для крепления аксессуаров.
Холодный башмака сверху для крепления микрофона или освещения.
Направляющий рельс на левой стороне позволяет быстро разблокировать аксессуар с натяжным зажимом.
Предназначена для фотокамер Nikon Z6 / Nikon Z7.
Внимание: несовместима с фотокамерами Nikon Z6II / Nikon Z7II
Вес нетто: 226 г
Материал: алюминиевый сплав
Код товара: 140802
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Без следов эксплуатации.
Комплектация: клетка, ручка, комплект крепежей.
Гарантия 90 дней.