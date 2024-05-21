Клетка SmallRig 2243 для Nikon Z6 / Nikon Z7 (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075802 Артикул : б/у-КП32 К 2024-05-21/6

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Задать вопрос Причина уценки: Без следов эксплуатации. <br><b>Внимание: несовместима с фотокамерами Nikon Z6II / Nikon Z7II</b> 4 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Несколько резьбовых отверстий 1/4 ", 3/8",Arri 3/8 "для крепления аксессуаров.

Холодный башмака сверху для крепления микрофона или освещения.

Направляющий рельс на левой стороне позволяет быстро разблокировать аксессуар с натяжным зажимом.

Предназначена для фотокамер Nikon Z6 / Nikon Z7.

Внимание: несовместима с фотокамерами Nikon Z6II / Nikon Z7II

Вес нетто: 226 г

Материал: алюминиевый сплав Код товара: 140802

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Без следов эксплуатации.

Комплектация: клетка, ручка, комплект крепежей.

Гарантия 90 дней.

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