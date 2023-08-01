Шарнирный кронштейн SmallRig 2212B Magic Arm (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00069725
Артикул : б/у-Nik 2023-08 n158
Причина уценки:
Без видимых следов эксплуатации.
3 500 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 134725
Шарнирный кронштейн SmallRig 2212B Magic Arm
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5
Комплектация: на фото
Гарантия 90 дней.