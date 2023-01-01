Ручка SmallRig 2187B, деревянная, планка НАТО
Код товара : УТ-00044280
Артикул : 2187B
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.272
Описание
Боковая рукоятка с креплением под планку стандарта НАТО: легко и быстро фиксируется с помощью клешни-зажима, не проворачивается, а также регулируется по вертикали. Может использоваться под обе руки: боковое крепление перекидывается с одной стороны на другую. Устанавливается без помощи специальных инструментов, для регулировки крепления в комплекте есть ключ. В верхней части предусмотрен башмак для аксессуаров, 2 гнезда 1/4"-20 и 1 гнездо 3/8"-16. Каркас рукоятки металлический для повышенной прочности, а деревянная накладка обеспечивает комфорт при длительном использовании.
- Материалы: алюминиевый сплав, палисандр
- Размеры: 105 х 75 х 66 мм
- Вес: 207 г