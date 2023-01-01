L-образная штативная площадка SmallRig для камер Sony A7 III, A7R III и A9. Используется для съемки с вертикальной ориентацией кадра, а также для установки дополнительных аксессуаров. Площадка совместима с головками стандарта Arca Swiss. Несколько штативных гнезд формата 1/4" позволяют закрепить дополнительные аксессуары. Адаптер с холодным башмаком BUC2736 позволит установить такие аксессуары, как накамерный монитор или микрофон-пушку. Для фиксации HDMI кабеля подходит зажим 2259. Боковую пластину можно выдвинуть влево на 22 мм, если вам нужно больше места для подключения кабеля. Снизу на магнитах закреплен шестигранный ключ и мини-отвертка с плоским шлицем.