Площадка SmallRig 2122D L-Bracket для камер Sony A7 III / A7R III / A9
Код товара : УТ-00057467
Артикул : 2122D
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Клетки для камер
Тип товара
L-площадки
Описание
L-образная штативная площадка SmallRig для камер Sony A7 III, A7R III и A9. Используется для съемки с вертикальной ориентацией кадра, а также для установки дополнительных аксессуаров. Площадка совместима с головками стандарта Arca Swiss. Несколько штативных гнезд формата 1/4" позволяют закрепить дополнительные аксессуары. Адаптер с холодным башмаком BUC2736 позволит установить такие аксессуары, как накамерный монитор или микрофон-пушку. Для фиксации HDMI кабеля подходит зажим 2259. Боковую пластину можно выдвинуть влево на 22 мм, если вам нужно больше места для подключения кабеля. Снизу на магнитах закреплен шестигранный ключ и мини-отвертка с плоским шлицем.
Дизайнер: Трейси Джой
Совместимость: SONY A7R III / A7 III / A9
Характеристики
- Размеры продукта: 141.9 x 60.5 x 93 мм
- Размеры упаковки: 160 x 120 x 68 мм
- Вес нетто: 245 г
- Материал: алюминиевый сплав.