Ручка SmallRig 2118C, боковая, под левую руку, планка НАТО
Код товара : УТ-00046723
Артикул : 2118C
34%
21 290 ₽
14 190 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Клетки для камер
Вес (брутто), г
0.370
Описание
SmallRig 2118 представляет собой комплект из деревянной рукоятки под левую руку 1891 и крепления 2046 (с розетки ARRI на планку НАТО). Эргономичная ручка из полированного палисандра повторяет форму руки, позволяет более комфортно держать камеру в течение длительного времени. Крепление ARRI Rosette позволяет закрепить ее под любым удобным углом.
Комплектация:
- Рукоятка SmallRig 1891
- крепление SmallRig NATO Clamp with Arri Rosette 2046
- шестигранный ключ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Габариты: 97 × 76 × 100 мм
- Вес без упаковки: 273 г
- Вес с упаковкой: 400 г
- Материал: алюминий, дерево