SmallRig 2117C - представляет собой комплект из деревянной рукоятки под правую руку 1941 и крепления 2046 (с розетки ARRI на планку НАТО). Эргономичная ручка из полированного палисандра повторяет форму руки, позволяет более комфортно держать камеру в течение длительного времени. Крепление ARRI Rosette позволяет закрепить ее под любым удобным углом.