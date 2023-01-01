Система крепления SmallRig 2092B для направляющих 15 мм, со съемной площадкой
Код товара : УТ-00044236
Артикул : 2092B
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Клетки для камер
Вес (брутто), г
0.396
Описание
Универсальная система крепления пары направляющих 15-мм стержней для зеркальных и беззеркальных фотокамер. Оснащена съемной штативной площадкой стандарта Arca Swiss, позволяющей быстро снимать и устанавливать камеру на риг. Верхняя площадка может дополнительно подниматься на 24 мм, расстояние от съемной площадки до оси стержня составляет, таким образом, от 33.6 до 57.6 мм. На нижней пластине расположено 4 штативных гнезда 1/4"-20 и 2 гнезда 3/8"-16.
Расстояние между осями направляющих: 60 мм (стандарт LWS).
Материалы: алюминиевый сплав
Размеры: 108 х 72 х 57 мм
Вес: 415 г