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Система крепления SmallRig 2092B для направляющих 15 мм, со съемной площадкой

0 0 отзывов Код товара : УТ-00044236 Артикул : 2092B

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Все характеристики Универсальная система крепления пары направляющих 15-мм стержней для зеркальных и беззеркальных фотокамер. Оснащена съемной штативной площадкой стандарта Arca Swiss, позволяющей быстро снимать и устанавливать камеру на риг. Верхняя площадка может дополнительно подниматься на 24 мм, расстояние от съемной площадки до оси стержня составляет, таким образом, от 33.6 до 57.6 мм. На нижней пластине расположено 4 штативных гнезда 1/4"-20 и 2 гнезда 3/8"-16. Задать вопрос 15 790 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Характеристики Клетки для камер Вес (брутто), г 0.396

Описание Универсальная система крепления пары направляющих 15-мм стержней для зеркальных и беззеркальных фотокамер. Оснащена съемной штативной площадкой стандарта Arca Swiss, позволяющей быстро снимать и устанавливать камеру на риг. Верхняя площадка может дополнительно подниматься на 24 мм, расстояние от съемной площадки до оси стержня составляет, таким образом, от 33.6 до 57.6 мм. На нижней пластине расположено 4 штативных гнезда 1/4"-20 и 2 гнезда 3/8"-16. Расстояние между осями направляющих: 60 мм (стандарт LWS). Материалы: алюминиевый сплав

Размеры: 108 х 72 х 57 мм

Вес: 415 г

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