Описание

Код товара: 134724

Крепление типа Magic Arm 2071 c NATO Clamp Ballhead от бренда SmallRig. Оно изготовлено из современного алюминиевого сплава с элементами из нержавеющей стали, весит 147 грамм, выдерживает нагрузку до 1.5 килограмм. Оно имеет две шаровые головы, на одной из которых расположен винт диаметром ¼ дюйма, а на второй – зажим для крепления к рельсе стандарта NATO.

Позволяет устанавливать внешние мониторы, видоискатели, источники света и другие модули, произвольно регулировать угол их наклона. В нужном положении установленное фотооборудование фиксируется с помощью зажимного винта. Для повышения надежности крепления используются вкладки из плотной резины.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5 ( микропотертости)

Комплектация: В коробке

Гарантия 90 дней.

-----

Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.