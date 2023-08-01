Шарнирный кронштейн SmallRig 2071 Magic Arm Ballhead (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00069724
Артикул : б/у-Nik 2023-08 n157
Причина уценки:
Микропотертости
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 134724
Крепление типа Magic Arm 2071 c NATO Clamp Ballhead от бренда SmallRig. Оно изготовлено из современного алюминиевого сплава с элементами из нержавеющей стали, весит 147 грамм, выдерживает нагрузку до 1.5 килограмм. Оно имеет две шаровые головы, на одной из которых расположен винт диаметром ¼ дюйма, а на второй – зажим для крепления к рельсе стандарта NATO.
Позволяет устанавливать внешние мониторы, видоискатели, источники света и другие модули, произвольно регулировать угол их наклона. В нужном положении установленное фотооборудование фиксируется с помощью зажимного винта. Для повышения надежности крепления используются вкладки из плотной резины.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5 ( микропотертости)
Комплектация: В коробке
Гарантия 90 дней.
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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,
по адресу: Просвещения проспект, д. 72,
м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения
Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.