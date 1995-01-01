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Шарнирный кронштейн SmallRig 2066 типа Magic Arm, 24 см

  • 2066 типа Magic Arm, 24 см
  • 2066 типа Magic Arm, 24 см
  • 2066 типа Magic Arm, 24 см
  • 2066 типа Magic Arm, 24 см
  • 2066 типа Magic Arm, 24 см
  • 2066 типа Magic Arm, 24 см
  • 2066 типа Magic Arm, 24 см
Код товара:УТ-00044240
Артикул:2066B

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Шарнирный кронштейн типа Magic Arm (рукоятка в центре фиксирует все три шарнирных соединения одновременно), длина 9.5" (24 см), максимальная нагрузка: 2.5 кг. С обоих концов расположены винты 1/4"-20. Хорошо подходит для крепления внешнего монитора к любой из клеток SmallRig. Для крепления других аксессуаров могут потребоваться дополнительные переходники.

  • Размеры: 140 х 60 х 25 мм (в сложенном виде)
  • Максимальная длина: 238 мм
  • Максимальная нагрузка: 2.5 кг
  • Вес: 213 г
  • Материалы: сталь, нержавеющая сталь, алюминиевый сплав