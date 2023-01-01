Шарнирный кронштейн SmallRig 2066 типа Magic Arm, 24 см
Код товара : УТ-00044240
Артикул : 2066B
1 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.276
Описание
Шарнирный кронштейн типа Magic Arm (рукоятка в центре фиксирует все три шарнирных соединения одновременно), длина 9.5" (24 см), максимальная нагрузка: 2.5 кг. С обоих концов расположены винты 1/4"-20. Хорошо подходит для крепления внешнего монитора к любой из клеток SmallRig. Для крепления других аксессуаров могут потребоваться дополнительные переходники.
- Размеры: 140 х 60 х 25 мм (в сложенном виде)
- Максимальная длина: 238 мм
- Максимальная нагрузка: 2.5 кг
- Вес: 213 г
- Материалы: сталь, нержавеющая сталь, алюминиевый сплав