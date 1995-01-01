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Шарнирный кронштейн SmallRig 2066 типа Magic Arm, 24 см

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Код товара: УТ-00044240 Артикул: 2066B Код товара: УТ-00044240 Артикул: 2066B Тип держателя Шарнирный Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип держателя Шарнирный Описание Шарнирный кронштейн типа Magic Arm (рукоятка в центре фиксирует все три шарнирных соединения одновременно), длина 9.5" (24 см), максимальная нагрузка: 2.5 кг. С обоих концов расположены винты 1/4"-20. Хорошо подходит для крепления внешнего монитора к любой из клеток SmallRig. Для крепления других аксессуаров могут потребоваться дополнительные переходники. Размеры: 140 х 60 х 25 мм (в сложенном виде)

Максимальная длина: 238 мм

Максимальная нагрузка: 2.5 кг

Вес: 213 г

Материалы: сталь, нержавеющая сталь, алюминиевый сплав Видео Наш обзор

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