Шарнирный кронштейн типа Magic Arm (рукоятка в центре фиксирует все три шарнирных соединения одновременно), длина 9.5" (24 см), максимальная нагрузка: 2.5 кг. С обоих концов расположены винты 1/4"-20. Хорошо подходит для крепления внешнего монитора к любой из клеток SmallRig. Для крепления других аксессуаров могут потребоваться дополнительные переходники.