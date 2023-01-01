Адаптер SmallRig 2046B: с одной стороны зажим под стандартную планку НАТО, с другой – розетка Arri M6. Необходим для стыковки соответствующих аксессуаров (например, рукояток с клетками). Не требует специальных инструментов для установки, стыкуется за считанные секунды.