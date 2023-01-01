Адаптер SmallRig 2046B, планка НАТО на розетку Arri M6
Код товара : УТ-00044276
Артикул : 2046B
5 090 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.040
Описание
Адаптер SmallRig 2046B: с одной стороны зажим под стандартную планку НАТО, с другой – розетка Arri M6. Необходим для стыковки соответствующих аксессуаров (например, рукояток с клетками). Не требует специальных инструментов для установки, стыкуется за считанные секунды.
Материалы: алюминиевый сплав
Размеры: 36 х 32 х 18 мм
Вес: 36 г