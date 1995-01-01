Фиксатор кабеля SmallRig 1822, универсальный (уцененный)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00076501 Артикул : 1822 (у)

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Универсальный фиксатор для кабеля (HDMI, USB), совместим с такими клетками как SmallRig 1661, 1889, 2049, 1815, 1950. Устанавливается на 1 винт 1/4", фиксируется плоской отверткой или монеткой. Фиксация кабеля позволяет не только предотвратить потерю соединения при случайном рывке за кабель, но также защищает HDMI / USB гнезда камеры от повреждений при подобных рывках. Задать вопрос Причина уценки: Вскрытая упаковка 10% 2 990 ₽ 2 699 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Универсальный фиксатор для кабеля (HDMI, USB), совместим с такими клетками как SmallRig 1661, 1889, 2049, 1815, 1950. Устанавливается на 1 винт 1/4", фиксируется плоской отверткой или монеткой. Фиксация кабеля позволяет не только предотвратить потерю соединения при случайном рывке за кабель, но также защищает HDMI / USB гнезда камеры от повреждений при подобных рывках. Материалы: алюминиевый сплав

Размеры: 36.5 х 34 х 18 мм

Вес: 22 г

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