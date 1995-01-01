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    Фиксатор кабеля SmallRig 1822, универсальный (уцененный)

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    Код товара : УТ-00076501

    Артикул : 1822 (у)

    • 1822, универсальный
    • 1822, универсальный
    • 1822, универсальный
    • 1822, универсальный
    • 1822, универсальный
    • 1822, универсальный
    • 1822, универсальный
    • 1822, универсальный
    • 1822, универсальный
    • 1822, универсальный
    • 1822, универсальный

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    Причина уценки:

    Вскрытая упаковка

    10%

    2 990 ₽

    2 699 ₽

    Гарантия производителя 1 год

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

    Доставка курьером бесплатно от 5 000₽

    Характеристики
    Описание
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    Аксессуары
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    Описание

    Универсальный фиксатор для кабеля (HDMI, USB), совместим с такими клетками как  SmallRig 1661, 1889, 2049, 1815, 1950. Устанавливается на 1 винт 1/4", фиксируется плоской отверткой или монеткой. Фиксация кабеля позволяет не только предотвратить потерю соединения при случайном рывке за кабель, но также защищает HDMI / USB гнезда камеры от повреждений при подобных рывках.

    • Материалы: алюминиевый сплав
    • Размеры: 36.5 х 34 х 18 мм
    • Вес: 22 г
    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.