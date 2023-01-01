Универсальный фиксатор для кабеля (HDMI, USB), совместим с такими клетками как SmallRig 1661, 1889, 2049, 1815, 1950. Устанавливается на 1 винт 1/4", фиксируется плоской отверткой или монеткой. Фиксация кабеля позволяет не только предотвратить потерю соединения при случайном рывке за кабель, но также защищает HDMI / USB гнезда камеры от повреждений при подобных рывках.