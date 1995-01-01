Фиксатор кабеля SmallRig 1693, универсальный (уцененный)
Код товара : УТ-00073880
Артикул : 1693 (у)
Причина уценки:
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8%
2 390 ₽
2 199 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Универсальный фиксатор для кабеля SmallRig 1693 может использоваться с HDMI, USB или микрофонными кабелями. Фиксация кабеля позволяет не только сохранить соединение с камерой при случайном рывке за провод, но и сберечь само гнездо, которое можно легко повредить подобными действиями. Для установки необходимо свободное штативное отверстие 1/4"-20 на клетке или L-образной пластине.
Материал: алюминиевый сплав.
Вес: 15 г
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