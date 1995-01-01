Универсальный фиксатор для кабеля SmallRig 1693 может использоваться с HDMI, USB или микрофонными кабелями. Фиксация кабеля позволяет не только сохранить соединение с камерой при случайном рывке за провод, но и сберечь само гнездо, которое можно легко повредить подобными действиями. Для установки необходимо свободное штативное отверстие 1/4"-20 на клетке или L-образной пластине.