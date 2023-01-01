Фиксатор кабеля SmallRig 1693, универсальный
Код товара : УТ-00046524
Артикул : 1693
2 390 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Клетки для камер
Вес (брутто), г
0.022
Описание
Универсальный фиксатор для кабеля SmallRig 1693 может использоваться с HDMI, USB или микрофонными кабелями. Фиксация кабеля позволяет не только сохранить соединение с камерой при случайном рывке за провод, но и сберечь само гнездо, которое можно легко повредить подобными действиями. Для установки необходимо свободное штативное отверстие 1/4"-20 на клетке или L-образной пластине.
Материал: алюминиевый сплав.
Вес: 15 г