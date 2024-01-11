Базовая площадка SmallRig 1674 с креплением для направляющих 15 мм (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072680 Артикул : б/у-Ф1 КС 2024-01-11/07

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Задать вопрос Причина уценки: без дефектов 1 590 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 137680 Базовая площадка крепится винтом 1/4" или 3/8" . Площадка имеет ходы для направляющих 15мм диаметром с разносом 60мм, позволяющие закрепить фоллоу фокус, компендиум и прочие аксессуары на камеру. Наличие резьбы 1/4 и 3/8 дюйма на нижней части позволяет закрепить базовую площадку на любой штатив. Комплектация: базовая площадка фиксирующий винт 1/4" фиксирующий винт 3/8" винт 1/4" (2шт) шестигранный ключ Характеристики: Тип крепления :площадка Крепление "мама" :1/4", 3/8", Rod 15mm Крепление "папа" :1/4", 3/8" Вес товара без упаковки :171 г Материал :алюминий, резина Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: отличная

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Комплектация: площадка, винты

Гарантия 14 дней.

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