Базовая площадка SmallRig 1674 с креплением для направляющих 15 мм (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00072680
Артикул : б/у-Ф1 КС 2024-01-11/07
Причина уценки:
без дефектов
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 137680
Базовая площадка крепится винтом 1/4" или 3/8" . Площадка имеет ходы для направляющих 15мм диаметром с разносом 60мм, позволяющие закрепить фоллоу фокус, компендиум и прочие аксессуары на камеру. Наличие резьбы 1/4 и 3/8 дюйма на нижней части позволяет закрепить базовую площадку на любой штатив.
Комплектация:
базовая площадка
фиксирующий винт 1/4"
фиксирующий винт 3/8"
винт 1/4" (2шт)
шестигранный ключ
Характеристики:
Тип крепления :площадка
Крепление "мама" :1/4", 3/8", Rod 15mm
Крепление "папа" :1/4", 3/8"
Вес товара без упаковки :171 г
Материал :алюминий, резина
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: отличная
s\n: N\A
Комплектация: площадка, винты
Гарантия 14 дней.
-----