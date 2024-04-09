Ручка SmallRig 1638B верхняя, с башмаком, 2 винта 1/4" (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00074774
Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-04-09/6
Причина уценки:
Потёртости.
1 400 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 139774
Верхняя ручка с разъемом «холодный башмак» и множеством отверстий 1/4", 3/8", Arri 3/8", которые позволяют установить на ней разнообразные аксессуары. Устанавливается с помощью 2 винтов 1/4".
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: ручка.
Гарантия 90 дней.
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