Ручка SmallRig 1446C Top Handle верхняя, на 2 винта 1/4"
Код товара : УТ-00064606
Артикул : 1446C
2 490 ₽
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Характеристики
Клетки для камер
Вес (брутто), г
0.280
Описание
Недорогая верхняя ручка SmallRig 1446C Top Handle устанавливается на клетку с помощью 2 винтов 1/4"-20. Внутренний каркас выполнен из алюминиевого сплава, сверху – мягкая резиновая накладка, которая улучшает захват и не студит руки в холодную погоду. Сверху предусмотрен башмак для установки аксессуаров, спереди – 3 резьбовых гнезда 1/4". В них также можно установить какие-либо аксессуары, с помощью дополнительного кронштейна или напрямую.
Комплектация:
- Ручка
- 2 болта 1/4"
- Шестигранный ключ