Недорогая верхняя ручка SmallRig 1446C Top Handle устанавливается на клетку с помощью 2 винтов 1/4"-20. Внутренний каркас выполнен из алюминиевого сплава, сверху – мягкая резиновая накладка, которая улучшает захват и не студит руки в холодную погоду. Сверху предусмотрен башмак для установки аксессуаров, спереди – 3 резьбовых гнезда 1/4". В них также можно установить какие-либо аксессуары, с помощью дополнительного кронштейна или напрямую.