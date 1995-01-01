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Держатель SmallRig 1138B, струбцина, шарнирный, с адаптером для экшн-камер

  • 1138B, струбцина, шарнирный, с адаптером для экшн-камер
  • 1138B, струбцина, шарнирный, с адаптером для экшн-камер
  • 1138B, струбцина, шарнирный, с адаптером для экшн-камер
  • 1138B, струбцина, шарнирный, с адаптером для экшн-камер
  • 1138B, струбцина, шарнирный, с адаптером для экшн-камер
  • 1138B, струбцина, шарнирный, с адаптером для экшн-камер
  • 1138B, струбцина, шарнирный, с адаптером для экшн-камер
  • 1138B, струбцина, шарнирный, с адаптером для экшн-камер
  • 1138B, струбцина, шарнирный, с адаптером для экшн-камер
  • 1138B, струбцина, шарнирный, с адаптером для экшн-камер
  • 1138B, струбцина, шарнирный, с адаптером для экшн-камер
  • 1138B, струбцина, шарнирный, с адаптером для экшн-камер
  • 1138B, струбцина, шарнирный, с адаптером для экшн-камер
  • 1138B, струбцина, шарнирный, с адаптером для экшн-камер
  • 1138B, струбцина, шарнирный, с адаптером для экшн-камер
Код товара:УТ-00088891
Артикул:1138B

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Универсальный держатель SmallRig 1138B Crab-Shaped Clamp Kit with Ballhead Magic Arm со струбцинным зажимом («клешней»), раскрывающимся на ширину до 54 мм. На губах зажима предусмотрены силиконовые накладки, которые обеспечивают надежный захват и не царапают поверхность, на которую крепится держатель. Съемный кронштейн включает 2 шаровых соединения, работающих по принципу Magic Arm: одна рукоятка, расположенная по центру, запирает и освобождает оба шара одновременно, что позволяет быстро настроить и зафиксировать положение установленного оборудования.

Кронштейн Magic Arm и струбцинный зажим могут использоваться отдельно друг от друга, они соединяются винтом 1/4".

Держатель оснащен стандартным винтом 1/4", может использоваться для установки накамерных мониторов, осветителей, микрофонов и другого оборудования весом до 1.5 кг. В комплекте идет гребешковый адаптер для экшен-камер с креплением типа GoPro.

  • Максимальная нагрузка: 1.5 кг
  • Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь
  • Размеры: 158 х 92 х 25 мм
  • Размеры упаковки: 136 х 102.5 х 51 мм
  • Вес нетто: 230 г
  • Вес брутто: 280 г