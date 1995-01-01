Универсальный держатель SmallRig 1138B Crab-Shaped Clamp Kit with Ballhead Magic Arm со струбцинным зажимом («клешней»), раскрывающимся на ширину до 54 мм. На губах зажима предусмотрены силиконовые накладки, которые обеспечивают надежный захват и не царапают поверхность, на которую крепится держатель. Съемный кронштейн включает 2 шаровых соединения, работающих по принципу Magic Arm: одна рукоятка, расположенная по центру, запирает и освобождает оба шара одновременно, что позволяет быстро настроить и зафиксировать положение установленного оборудования.

Кронштейн Magic Arm и струбцинный зажим могут использоваться отдельно друг от друга, они соединяются винтом 1/4".

Держатель оснащен стандартным винтом 1/4", может использоваться для установки накамерных мониторов, осветителей, микрофонов и другого оборудования весом до 1.5 кг. В комплекте идет гребешковый адаптер для экшен-камер с креплением типа GoPro.