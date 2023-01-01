Адаптер SmallRig 1195B выполнен в форме стандартной планки для аксессуаров НАТО, устанавливается на клетку с помощью 2 болтов 1/4"-20 (в комплекте). Длина 10 см – обеспечивает небольшой ход зажима, позволяя регулировать положение установленного аксессуара. С обеих сторон для безопасности предусмотрены нажимные шпильки, предотвращающие соскальзывание плохо затянутого аксессуара.