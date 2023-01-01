Планка НАТО SmallRig 1134, на 2 винта 1/4", длина 10 см
Код товара : УТ-00046716
Артикул : 1134
1 090 ₽
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Клетки для камер
Вес (брутто), г
0.075
Описание
Адаптер SmallRig 1195B выполнен в форме стандартной планки для аксессуаров НАТО, устанавливается на клетку с помощью 2 болтов 1/4"-20 (в комплекте). Длина 10 см – обеспечивает небольшой ход зажима, позволяя регулировать положение установленного аксессуара. С обеих сторон для безопасности предусмотрены нажимные шпильки, предотвращающие соскальзывание плохо затянутого аксессуара.
- Комплектация: планка НАТО, 2 винта 1/4"-20, шестигранный ключ.
- Материал: алюминиевый сплав
- Размеры: 100 х 21 х 13 мм
- Вес: 28 г